Усовершенствованы механизмы государственного регулирования в сфере энергетики

Депутат Елена Стяжкина рассказала о Законе Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об электроэнергетике”».

«Глава Донецкой Народной Республики в период действия военного положения в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об особых правовых режимах» наделяется полномочиями по изданию указов, направленных на обеспечение энергетической безопасности Донецкой Народной Республики. Уточняются полномочия государственных органов в отношении юридических лиц по вопросам регулирования в сфере электроэнергетики, утверждения порядка полного ограничения режима потребления электрической энергии и мощности при нарушении договорных обязательств потребителями электрической энергии, а также порядка определения величины аварийной и технологической брони электроснабжения потребителей электрической энергии с установлением категорий надежности электроснабжения энергопринимающих устройств. Кроме того, устанавливаются штрафные санкции, которые могут быть применены к юридическим лицам в случае совершения предусмотренных проектом закона правонарушений», – сказала парламентарий.

Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об электроэнергетике”» принят в двух чтениях и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.