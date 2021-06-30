Усовершенствованы полномочия Правительства в сфере таможенного дела

Пленарные заседания

Сегодня, 30 июня, в рамках повестки пленарного заседания парламентарии рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменения в статью 131 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

Законопроект разработан Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики, его представил депутатам заместитель министра доходов и сборов Максим Савенко.

«В соответствии с положениями законопроекта Правительство наделяется полномочиями по определению случаев, в которых таможенный контроль может осуществляться вне пунктов пропуска на таможенной границе Донецкой Народной Республики.

Таким образом, принятие данного законопроекта позволит Правительству в полной мере реализовать свои полномочия в сфере общего руководства таможенным делом в Донецкой Народной Республике, а также оказать поддержку отечественному производителю», – сказал Максим Савенко.

Законопроект «О внесении изменения в статью 131 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» принят парламентариями в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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