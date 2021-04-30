Усовершенствованы законодательные нормы, определяющие особенности налогового залога для государственных унитарных предприятий

Сегодня, 30 апреля, в рамках очередного пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 47 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», разработанный членом Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Игорем Пашковым.

О предлагаемых изменениях рассказал член Комитета Пётр Шимановский.

«Целью. проекта закона является усовершенствование налогового законодательства Донецкой Народной Республики в части снятия отягощений (обременений) с активов государственных унитарных предприятий, для которых ранее был введён налоговый залог. Данное изменение позволит направить высвобожденные денежные средства на стабилизацию и улучшение финансового состояния государственных унитарных предприятий», − рассказал парламентарий.

Депутаты проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 47 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.