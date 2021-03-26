Установлен переходный период для получения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего деятельность в сфере животноводства

В пятницу, 26 марта, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

О законопроекте рассказала депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Марина Жейнова.

«Законопроект предусматривает скорейший переход на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства, установленную ранее принятым Законом от 5 марта 2021 года «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», путём установления переходного периода для получения статуса такого налогоплательщика. То есть в течение 30 дней со дня вступления обозначенного Закона в силу плательщики должны подать заявления (с 1 по 30 апреля 2021 года). Они будут считаться сельскохозяйственными производителями в сфере животноводства с 1 апреля 2021 года», – рассказала парламентарий.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу с первого числа квартала, следующего за месяцем опубликования на официальном сайте Народного Совета.