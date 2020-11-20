Установлен порядок признания сельскохозяйственной продукции, произведённой плательщиком сельскохозяйственного налога в случае его реорганизации

Депутат Народного Совета ДНР Ольга Грязнова рассказала о разработанном Законе ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», который был принят Народным Советом 20 ноября.

«Закон устанавливает нормы, позволяющие признавать сельскохозяйственную продукцию, произведённую субъектом хозяйствования, являющимся плательщиком сельскохозяйственного налога, который реорганизовался в форме присоединения и слияния. До принятия и вступления в силу этого Закона существовал пробел в законодательстве. Так, в случае реорганизации субъекта хозяйствования, являющегося плательщиком сельскохозяйственного налога, произведённые им сельскохозяйственные товары не будут считаться произведёнными этим субъектом.

Закон установил механизм приобретения статуса плательщика сельскохозяйственного налога в случае реорганизации субъекта хозяйствования путём присоединения к другому юридическому лицу.

Также Закон закрепляет особенности проведения налоговых проверок субъектов хозяйствования, в том числе таких, которые ликвидируются или реорганизуются, за исключением прекращения недействующего юридического лица», – сообщила депутат.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» принят в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования на официальном сайте Народного Совета.