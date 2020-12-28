Установлен трёхлетний срок для приведения учредительных документов ранее созданных унитарных предприятий в соответствие с Гражданским кодексом ДНР

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский пояснил нормы Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”».

Парламентарий обосновал актуальность Закона, отметив, что его принятие позволит избежать длительной процедуры реорганизации действующих государственных (республиканских) предприятий и обеспечить их беспрерывную деятельность.

«7 августа 2020 года Народный Совет принял Закон ДНР «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», который определяет правовое положение таких предприятий.

Учитывая, что ряд государственных унитарных предприятий находятся в сфере управления государственных органов, государственных корпораций и государственных и трансграничных концернов, Закон, принятый сегодня, закрепляет за ними возможность осуществлять от имени Донецкой Народной Республики права собственника имущества государственного унитарного предприятия», – сказал Андрей Баевский.

Он добавил, что также устанавливается трёхлетний срок для реорганизации дочерних предприятий, созданных унитарными предприятиями до вступления в силу Закона, и устанавливается упрощённая процедура приведения в соответствие с законодательными нормами учредительных документов.

Депутаты приняли Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”» 28 декабря 2020 года в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета.