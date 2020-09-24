Установлена административная ответственность за неуплату алиментов

Член Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Наталья Полянская рассказала о сути Закона ДНР«Об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», разработанном профильным комитетом.

«Закон устанавливает административную ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, а также за неуплату совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Стоит отметить, что введение административной ответственности за это правонарушение осуществлено с сохранением уголовно-правовой защиты имущественных интересов детей и не может рассматриваться как ослабление мер правовой ответственности лиц, виновных в его совершении.

Таким образом, Закон защищает права, законные интересы детей и нетрудоспособных родителей, а также будет способствовать своевременному и полному исполнению должниками своих обязанностей», – подчеркнула депутат.

Закон «Об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» принят в двух чтениях 24 сентября 2020 года. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу 1 января 2021 года.