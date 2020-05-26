Установлена административная ответственность за уклонение от создания условий для доступа людей с инвалидностью к объектам инфраструктуры

Сегодня, 26 мая, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите инвалидов”», разработанный Временной комиссией Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

О сути изменений рассказала председатель комиссии Ирина Дианова, отметив, что законопроект направлен на повышение роли государственного управления и консолидацию государственных органов при решении задач в сфере социальной защиты людей с инвалидностью.

«Законопроект предусматривает установление ответственности должностных лиц за уклонение от исполнения требований по созданию условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Временно, до вступления в силу Кодекса об административных правонарушениях ДНР, за указанные деяния предлагается установить административную ответственность.

Полномочиями по документированию таких правонарушений наделены соответствующие должностные лица администрации городов и районов.

Рассмотрение дел указанной категории будет проводиться на заседаниях административной комиссии при администрации района, города, района в городе Донецкой Народной Республики в рамках её полномочий, в соответствии с действующим законодательством об административных правонарушениях», – пояснила депутат.

Ирина Дианова добавила, что структурная единица, закрепляющая установление административной ответственности, разработана на основе аналогичной Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите инвалидов”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.