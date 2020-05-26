Установлена ответственность за реабилитацию и героизацию нацистских коллаборационистов

Сегодня, 26 мая, согласно повестке пленарного заседания, депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны», разработанный депутатом Народного Совета Валерием Скороходовым.

Представил законопроект его инициатор, предложив установить в Донецкой Народной Республике запрет на реабилитацию и героизацию нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны.

Законопроект устанавливает исчерпывающий перечень организаций нацистских коллаборационистов.

Парламентарии проголосовали за принятие проекта закона во втором чтении с учётом правок. Далее Закон ДНР «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.