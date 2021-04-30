Установлена уголовная ответственность за клевету в интернете

В пятницу, 30 апреля, в ходе очередного пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».

Законопроект разработан депутатом Народного Совета Донецкой Народной Республики Натальей Полянской. Парламентарий рассказала об изменениях, вносимых в Уголовный кодекс.

«Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 132 «Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершённую публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Кроме того, законопроектом предлагается дополнить перечень возможных наказаний за совершение преступлений, предусмотренных квалифицированными составами статьи 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».

Проект закона «О внесении изменения в статью 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.