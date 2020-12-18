Установлена уголовная ответственность за повреждение воинских захоронений и памятников погибшим при защите Отечества

Председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина прокомментировала изменения в Уголовный кодекс ДНР, принятые Народным Советом 18 декабря 2020 года.

«Закон дополняет Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики статьёй, устанавливающей уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы СССР, а также Донецкой Народной Республики.

Вносится корреспондирующее изменение в статью 288 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, которая предусматривает уголовную ответственность за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Санкция за совершение данного преступления предусматривает штраф в размере до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет или лишением свободы на тот же срок.

Совершение данного преступления группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения и другими установленными законом отягчающими обстоятельствами предусматривает штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок», – сообщила депутат.

Елена Шишкина обратила внимание на то, что 2020 год объявлен годом Великой Победы.

«2020 год особенный, так как в этом году исполнилось 75 лет со дня Победы советского народа над фашистской Германией, поэтому защита культурного наследия тех времён, посвящённых славе советского народа, славе народа Донецкой Народной Республики в том числе в современных реалиях — значимый фактор.

Принятие данного проекта закона позволяет создать качественный механизм противодействия разрушению и злостному уничтожению объектов культурного наследия СССР в целом и Донецкой Народной Республики в частности», – подчеркнула парламентарий.

Закон ДНР «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», разработанный профильным комитетом, был принят в двух чтениях в целом. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.