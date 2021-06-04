Установлена уголовная ответственность за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры (Видео)

Сегодня, 4 июня, в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменения в статью 311 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».

Проект закона был разработан и представлен депутатом Народного Совета Натальей Полянской.

«Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 311 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики случаями умышленного блокирования объектов транспортной инфраструктуры, а также воспрепятствования движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц», – рассказала парламентарий.

Закон «О внесении изменения в статью 311 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» принят в двух чтениях в целом и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.