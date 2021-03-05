Установлены дифференцированные ставки сбора за вывоз угля, угольной продукции на территорию Российской Федерации и других стран (за исключением Украины)

В пятницу, 5 марта, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 161 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“».

Проект закона разработан Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Представил на пленарном заседании законопроект Министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Евгений Лавренов.

«Проектом закона предусмотрено внесение изменения в статью 161 Закона «О налоговой системе» в части установления дифференцированных ставок сбора за вывоз угля, угольной продукции на территорию Российской Федерации и других стран (за исключением Украины) в зависимости от марки такого угля, угольной продукции. Принятие проекта закона позволит обеспечить развитие предприятий угольной отрасли, а также увеличить наполняемость доходной части Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики», – доложил Министр доходов и сборов.

Проект закона «О внесении изменения в статью 161 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования на официальном сайте Народного Совета.