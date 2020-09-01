Установлены правовые основания присвоения городам звания «Город трудовой доблести»

Депутат Народного Совета ДНР Владимир Чекун рассказал о Законе ДНР «О почетном звании Донецкой Народной Республики “Город трудовой доблести”», принятом Народным Советом 1 сентября.

«Закон устанавливает основания для присвоения соответствующего почётного звания населённым пунктам, жители которых обеспечивали бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Закон содержит ряд форм увековечивания памяти граждан, проявивших трудовую доблесть, и принят парламентом для увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, а также увековечивания трудового героизма жителей городов Республики с 11 мая 2014 года», – сообщил депутат.

Закон ДНР «О почетном звании Донецкой Народной Республики “Город трудовой доблести”», разработанный депутатами Валерием Скороходовым и Владимиром Чекуном, принят в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.