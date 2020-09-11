Установлены правовые основы государственной политики в сфере развития сельского хозяйства

Сегодня, 11 сентября, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О развитии сельского хозяйства», разработанный Комитетом Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам.

Законопроект представил председатель Комитета Валерий Скороходов.

«Главная задача проекта закона − установление на законодательном уровне правовых основ государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг. Это позволит создать условия для обеспечения населения отечественными продовольственными товарами, а промышленность − сельскохозяйственным сырьём, и будет способствовать устойчивому развитию отрасли и села в целом.

В соответствии с законопроектом государственная аграрная политика − составная часть государственной социально-экономической политики, направленной на развитие агропромышленного комплекса. Также в проекте чётко определены принципы государственной аграрной политики и меры по её реализации, особенности разработки и реализации республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», − сообщил парламентарий.

Валерий Скороходов добавил, что принятие проекта закона будет способствовать повышению эффективности государственного регулирования сельского хозяйства и развитию сельскохозяйственной сферы в целом.

Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О развитии сельского хозяйства» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу по истечении 60 дней со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.