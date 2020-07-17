Установлены принципы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства

Сегодня, 17 июля, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели во втором чтении проект закона «Об опеке и попечительстве».

Председатель Комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова рассказала о сути законопроекта.

«Предмет правового регулирования законопроекта – отношения с участием как несовершеннолетних, так и совершеннолетних физических лиц, находящихся под опекой, попечительством, или нуждающихся в её установлении.

Законопроект содержит задачи и принципы государственного регулирования отношений в данной сфере, определяет права и обязанности органов опеки и попечительства, упорядочивает процедуры установления и прекращения опеки и попечительства.

Также законопроект предусматривает ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и попечительства за нарушение прав и законных интересов подопечных», – сообщил парламентарий.

Парламентарии поддержали законопроект во втором чтении в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «Об опеке и попечительстве» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с 1 сентября 2020 года.