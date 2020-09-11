Установлены законодательные нормы, регламентирующие рекламу финансовых услуг

Сегодня, 11 сентября, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе“», разработанный Комитетом Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

С докладом по законопроекту выступил председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«В соответствии со статьёй 8 Закона ДНР «О рекламе» запрещена реклама финансовых услуг, кроме тех, которые оказываются банками и иными финансовыми учреждениями государственной формы собственности. В то же время Закон ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» предусматривает иной перечень субъектов, оказывающих финансовые услуги в Донецкой Народной Республике.

Так, Закон ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», вступивший в силу 5 мая 2019 года, обязывает кредитные организации, некредитные финансовые организации и субъекты платежных систем пройти перерегистрацию в ЦРБ ДНР в течение девяти месяцев со дня вступления в силу Закона. Указанный срок уже истёк, вследствие чего возникла необходимость внесения изменений в закон о рекламе.

Законопроект предусматривает установление разрешения на размещение рекламы финансовых операций, предусмотренных статьей 54 Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», оказываемых ЦРБ, а также банками, филиалами иностранных банков, некредитными финансовыми организациями, юридическими лицами или физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, которые прошли регистрацию в ЦРБ ДНР и получили соответствующую лицензию», − отметил Владислав Бердичевский.

Депутаты поддержали проект закона в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.