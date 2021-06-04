Устранена правовая коллизия норм Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Гражданского кодекса

Сегодня, 4 июня, в ходе пленарного заседания Народного Совета парламентарии приняли проект закона «О внесении изменения в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Проект закона инициирован и разработан Комитетом Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам. Представил парламентариям законопроект депутат Владимир Мошкин.

«Основной целью проекта закона является устранение правовой коллизии норм Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики.

Законопроектом предусмотрено исключение из статьи 23 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» нормы, регламентирующей обязанность крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в качестве юридического лица, до 1 января 2025 года перерегистрироваться в качестве физических лиц – предпринимателей. Принятие проекта закона позволит упростить условия осуществления деятельности для крестьянских (фермерских) хозяйств», – отметил парламентарий.

Закон «О внесении изменения в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.