Уточнено определение права на льготу при оплате ЖКУ для семей погибших защитников Республики

Депутат Народного Совета Ольга Кравцова в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала о положениях Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики”», который был принят Народным Советом 18 декабря 2020 года.

«Закон уточняет круг членов семьи лиц, погибших при защите ДНР, которые имеют права на льготу в виде освобождения от оплаты услуг ЖКУ.

Также предусматривается, что указанную льготу вправе получать все члены семьи в пределах норм потребления, установленных Правительством ДНР. Ранее право на льготу имел только один из членов семьи погибшего», – сообщила парламентарий.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики”», разработанный Комитетом Народного Совета по социальной и жилищной политике совместно с Министерством труда и социальной политики и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, был принят в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.