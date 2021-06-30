Уточнены механизмы деятельности временных администраторов

Пленарные заседания

Сегодня, 30 июня, в рамках повестки очередного пленарного заседания депутаты Народного Совета рассмотрели и приняли проект закона «Об особенностях деятельности временных администраторов, арендаторов государственного имущества».

Закон представил член Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Тамер Абду.

«Главной целью представленного законопроекта является оптимизация деятельности временных администраторов по управлению имуществом, находящимся на территории Донецкой Народной Республики, а также обеспечение эффективной передачи в аренду государственного недвижимого имущества.

В частности, проект закона предусматривает совершенствование законодательства о лицензировании посредством возможности оформления и переоформления лицензий и разрешительной документации на лицензируемый вид деятельности. Он также вводит особые условия осуществления государственного надзора в отношении временных администраторов.

Таким образом, принятие проекта закона позволит усовершенствовать законодательство о государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности и законодательство о лицензировании в отношении временных администраторов по управлению имуществом, находящимся на территории Донецкой Народной Республики. Оно также повысит эффективность государственного управления в целом», – сказал парламентарий.

Закон «Об особенностях деятельности временных администраторов и о внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» принят с изменением его названия в двух чтениях в целом и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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