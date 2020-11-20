Уточнены некоторые общие нормы Закона ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»

Член Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Ковтырин прокомментировал основные нормы Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».

«Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» дополнен положением, согласно которому права человека в данной сфере регулируются им же.

Закон уточняет, что деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Кроме того, он исключает положение, предусматривающее государственную поддержку религиозных организаций в рамках реализации республиканских программ, разрабатываемых и утверждаемых в установленном порядке. Уточняется, что обучение религии и религиозное воспитание – не образовательная деятельность», – сообщил депутат.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», разработанный депутатом Народного Совета Александром Мальковым, принят Народным Советом в двух чтениях 20 ноября 2020 года. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.