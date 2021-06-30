Уточнены виды сельскохозяйственной продукции, в отношении которых проводятся товарные и закупочные интервенции

Сегодня, 30 июня, в ходе пленарного заседания Народного Совета парламентарии рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменения в статью 14 Закона Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства».

Инициатор и разработчик законопроекта – Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам. Представил на пленарном заседании проект закона депутат Народного Совета Евгений Ильенко.

«Основной целью проекта закона является уточнение видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которых для стабилизации рынка зерна проводятся товарные и закупочные интервенции.

Согласно части 4 статьи 14 Закона «О развитии сельского хозяйства» в целях стабилизации рынка зерна проводятся закупочные и товарные интервенции в отношении продовольственной и фуражной пшеницы, фуражного ячменя , ржи и кукурузы.

Вышеуказанная норма гласит, что товарные и закупочные интервенции проводятся в отношении всей пшеницы – и продовольственной, и фуражной, в связи с чем данное уточнение качества пшеницы не несёт смысловой нагрузки. В то же время проведение товарных и закупочных интервенций исключительно фуражного ячменя не сможет в полной мере привести к стабилизации цен на ячмень и ограничит механизмы государства в данном регулировании.

Проект закона предлагает исключить разделение по качественным характеристикам зерна пшеницы и ячменя в части 4 статьи 14 Закона «О развитии сельского хозяйства» путём исключения слов «продовольственной и фуражной» в отношении пшеницы и слова «фуражного» – в отношении ячменя.

Принятие проекта закона позволит усовершенствовать механизм стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия путём проведения товарных и закупочных интервенций, а также поддержать уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей», – рассказал парламентарий.

Закон «О внесении изменения в статью 14 Закона Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства» был принят в целом в двух чтениях и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.