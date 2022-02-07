Уточнены виды судебных решений, рассматриваемых в порядке надзора

В понедельник, 7 февраля, в рамках повестки дня первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 320 Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики».

С докладом перед парламентом выступил председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«В настоящее время в надзорной инстанции могут рассматриваться судебные решения, принимаемые не по существу рассмотрения поданных апелляционных и кассационных жалоб.

В целях устранения имеющегося законодательного пробела и установления гарантий реализации конституционных прав граждан Донецкой Народной Республики разработан данный проект закона.

Внесение изменений, изложенных в настоящем законопроекте, позволит обжаловать в Президиуме Верховного Суда Донецкой Народной Республики постановления и определения, вынесенные по существу уже рассмотренных апелляционных и кассационных жалоб», – сказал депутат.

Принятие законопроекта позволит урегулировать вопросы, связанные с установлением надлежащего объекта обжалования в надзорной инстанции, препятствовавшие реализации конституционного права граждан Донецкой Народной Республики на судебную защиту.

Закон «О внесении изменений в статью 320 Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.