Уточнён перечень категорий военнослужащих, дети которых имеют первоочередное право на места в детсадах, школах и летних оздоровительных лагерях

Пленарные заседания

Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 18 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе военнослужащих”», разработанный депутатом Народного Совета, членом Комитета по безопасности и обороне Андреем Ворошиловым.

Представил законопроект коллегам его инициатор.

«Законопроект разработан для обеспечения гарантий социальной защиты детей из семей военнослужащих и предусматривает предоставление им в первоочередном порядке мест в муниципальных общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях, а также в летних оздоровительных лагерях», – сообщил Андрей Ворошилов.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий уточнил, что законопроект конкретизирует круг военнослужащих, детям которых в первоочередном порядке будет предоставляться вышеупомянутая льгота. Так, в этот перечень предлагается внести не только военнослужащих, на данный момент проходящих военную службу, но и тех, которые погибли, получили увечья, умерли вследствие увечья либо заболевания, которые были получены при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 18 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе военнослужащих”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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