Уточнён перечень лиц, освобождённых от уплаты судебного сбора

Сегодня, 26 марта, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”», разработанный Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству.

С докладом по законопроекту выступил председатель Комитета Андрей Баевский.

«Положения Закона ДНР «О судебном сборе» устанавливают обязанность по уплате судебного сбора, его размер, а также случаи освобождения от его уплаты.

В частности, пункт 24 части 2 статьи 5 Закона определяет, что от уплаты судебного сбора освобождены истцы, включая военнослужащих органов прокуратуры Донецкой Народной Республики.

В то же время Закон ДНР «О прокуратуре» не предусматривает порядок прохождения военной службы в органах прокуратуры. В связи с этим положения Закона ДНР «О судебном сборе» приводятся в соответствие в указанной части. Так, в пункте 24 части 2 статьи 5 Закона ДНР «О судебном сборе» слова «военнослужащие органов прокуратуры Донецкой Народной Республики» предлагается исключить», – пояснил Андрей Баевский.

Законопроект был принят Народным Советом в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.