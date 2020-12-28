Уточнён понятийный аппарат в сфере охраны окружающей среды

Депутат Народного Совета Юрий Покинтелица рассказал об актуальности Закона ДНР «О внесении изменений в статьи 1 и 14 Закона Донецкой Народной Республики “Об охране окружающей среды”» для защиты природных богатств Республики.

«В настоящее время хозяйственная и другая деятельность, связанная с воздействием на природную среду в пределах территории Республики, а также на континентальном шельфе и в исключительной морской экономической зоне, осуществляется в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды».

Данный Закон регламентирует перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды. На практике возникли проблемы при правоприменении этой нормы. Появилась необходимость включить в перечень микроорганизмы с последующим применением мер государственного регулирования по их содержанию, поскольку избыточное количество микроорганизмов напрямую влияет на природную среду, природные объекты и может привести к их уничтожению. Однако в профильном законе понятия «загрязняющие вещества» и «микроорганизмы» были самостоятельными категориями.

Принятый Закон разрешает данную коллизию, дополняя перечень загрязняющих веществ за счёт отнесения к ним микроорганизмов», – пояснил парламентарий.

Юрий Покинтелица добавил, что при разработке Закона профильный комитет опирался на законотворческий опыт Российской Федерации.

Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 1 и 14 Закона Донецкой Народной Республики “Об охране окружающей среды”», разработанный Комитетом Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, был принят в двух чтениях 28 декабря 2020 года. Далее Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.