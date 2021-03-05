Уточнён понятийный аппарат в Законе «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»

В пятницу, 5 марта, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».

О законопроекте рассказал заместитель председателя Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Мальков.

«Используемый в Законе «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» термин «конфессиональные нормы» указывает на существование таких норм религиозного права, которыми могут руководствоваться религиозные организации в рамках своих конфессий. Однако помимо конфессиональных норм религиозные организации руководствуются и множеством внутренних документов, регулирующих их повседневную деятельность и не противоречащих общим конфессиональным нормам и законодательству Донецкой Народной Республики.

Таким образом, термин «внутренние установления» скорее отвечает той совокупности «правил», которые содержат как внешние конфессиональные нормы, так и внутренние документы религиозных организаций. Проектом закона предлагается заменить слова «конфессиональные нормы» словами «внутренние установления» по тексту Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Также, учитывая законодательный опыт Российской Федерации, в новой редакции излагается часть 2 статьи 9 Закона, согласно которой при создании централизованных религиозных организаций местными религиозными организациями учитываются только их внутренние установления», – рассказал парламентарий.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» был принят в двух чтениях. Он вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.