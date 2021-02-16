Утверждена итоговая редакция законопроекта о системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере животноводства

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике утвердил итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Во главе угла законопроекта стоят положения, которые устанавливают систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства, и правовой механизм её реализации. Так, законопроект закрепляет порядок подачи декларации, состав валовых доходов и расходов, порядок получения статуса плательщика в указанной системе налогообложения, механизм перехода на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства, а также с данной системы налогообложения на иную и прочее.

Вместе с тем система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства, предусматривает уплату налога на прибыль, размер которого составляет 0 процентов, и налога с оборота, размер которого составляет 1,75 процента.

Кроме того, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность в сфере животноводства, освобождаются от уплаты ряда налогов и сборов, таких как сельскохозяйственный налог, земельный налог (кроме земельного налога на земельные участки, которые не используются для ведения товарного сельскохозяйственного производства), сбор за специальное использование воды, сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров.

Также законопроектом усовершенствуется правовой статус сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства. А именно расширен перечень основных видов деятельности, которые могут осуществлять данные субъекты хозяйствования. Такими являются растениеводство, предоставление услуг в сфере растениеводства, предоставление в аренду собственного имущества, земельных участков, сельскохозяйственных угодий. К указанным видам деятельности принадлежат и те, которые выполняют условия, установленные главой 25-41 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Следует отметить, что законопроект предоставляет возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в сфере растениеводства, получать доход от иной деятельности, не связанной с сельским хозяйством, размер которого будет составлять не более 5 процентов. Аналогичное правило установлено для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства, в целях обеспечения единообразия норм Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Принятие законопроекта будет способствовать укреплению финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере как растениеводства, так и животноводства. Это позволит ускорить развитие сельского хозяйства Донецкой Народной Республики, а также положительно повлияет на формирование аграрного сектора экономики государства.

Таким образом, Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным утвердить заключение профильного комитета относительно рекомендации Народному Совету Донецкой Народной Республики принять его в двух чтениях, с учетом изложенных в сравнительной таблице поправок», – резюмировала председатель Комитета.