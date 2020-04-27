Утверждена итоговая редакция законопроекта об особенностях прохождения государственной службы в системе МИД

В пятницу, 24 апреля, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что на заседании парламентарии обсудили законопроект «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел ДНР».

«На заседании мы утвердили итоговую редакцию законопроекта. Хотелось бы отметить, что законопроект предусматривает установление повышенных требований к профессиональным и личным качествам сотрудников дипломатической службы, а также усиление их социальной защищённости с учётом специфики прохождения службы во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечу, что при разработке законопроекта Комитет учёл замечания и предложения, изложенные в заключениях на законопроект», – отметил депутат.