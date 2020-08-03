Утверждена итоговая редакция законопроекта, предусматривающего упрощение процедуры временного ввоза в ДНР транспортных средств личного пользования

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел и утвердил итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике“».

Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Как профильный комитет мы рассмотрели и утвердили итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”».

В настоящее время по объективным причинам многие граждане Республики не могут вывезти временно ввезённое транспортное средство личного пользования, зарегистрированное на территории иностранного государства, в последний день срока действия оплаты таможенной пошлины. Это может повлечь за собой ответственность, предусмотренную Законом ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

Проект закона вносит изменения в статью 304 Закона и устанавливает, что гражданин ДНР вправе оплатить ввозную таможенную пошлину при таможенном оформлении временно ввозимого транспортного средства личного пользования до истечения срока действия ранее уплаченной таможенной пошлины. В этом случае таможенная пошлина уплачивается в размере, уменьшенном на сумму ранее уплаченной таможенной пошлины, в части, относящейся к периоду от дня производимой оплаты таможенной пошлины и до последнего днём действия ранее оплаченной таможенной пошлины.

Гражданин ДНР, не дожидаясь окончания срока действия временного ввоза на таможенную территорию Республики личного транспортного средства, имеет право вывезти его за пределы таможенной территории ДНР и обратно ввезти, уплатив таможенную пошлину в размере, уменьшенном на сумму ранее уплаченной таможенной пошлины, в части, относящейся к периоду от дня производимой оплаты таможенной пошлины и до последнего дня действия ранее оплаченной таможенной пошлины.

Изменения снизят социальную напряжённость в государстве и упростят законодательную процедуру временного ввоза гражданами транспортных средств на таможенную территорию Донецкой Народной Республики», − сообщила парламентарий.

Подводя итоги, Марина Жейнова отметила, что Комитет поддерживает законопроект и считает целесообразным утвердить заключение профильного комитета с рекомендацией Народному Совету принять проект закона в двух чтениях в целом с учётом поправок.