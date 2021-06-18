Утверждён текст проекта закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики»

Сегодня, 18 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили проект закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала о рассматриваемом законопроекте.

«Сегодня мы утвердили текст проекта закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики» и внесли его на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Проект закона направлен на создание единого правового регулирования жилищных отношений, а также урегулирование общественных отношений с участием граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам возникновения, осуществления и прекращения права пользования жилыми помещениями, требований к жилым помещениям, обеспечения сохранности, содержания и ремонта жилищных фондов и так далее.

В настоящее время жилищные отношения регулируются Жилищным кодексом Украинской ССР, утверждённым Верховным Советом Украинской РСР ещё в 1983 году (который по большинству положений не соответствует меняющимся экономическим и социальным условиям), и достаточно большим количеством нормативных актов, принятых в разное время на разном уровне и в различных, по сути, государствах.

Поэтому совершенно очевидна необходимость принятия нового основополагающего документа для регламентации жилищных отношений – жилищного кодекса Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в проекте закона затронуты вопросы, касающиеся управления жилищным фондом и его содержания, государственного учёта жилищного фонда, государственного контроля использования и сохранности жилищного фонда.

Также в проекте закона определены нормы, устанавливающие сроки внесения платы за жильё и коммунальные услуги и ответственность должников, общие вопросы, касающиеся договоров социального найма и найма жилого помещения государственного и муниципального жилищных фондов социального использования, а также вопросы, регламентирующие общие принципы и подходы по всем видам жилищного фонда», – сказала Юлия Крюкова.