Увеличена ставка акцизного налога на экспорт сигарет с фильтром

В пятницу, 26 марта на пленарном заседании депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

С докладом перед парламентариями выступила председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Законопроект предлагает установить правовое регулирование в отдельных структурных единицах Закона «О налоговой системе» для уплаты акцизного налога за транзитное перемещение подакцизной продукции, а также вывоз подакцизной продукции за территорию Донецкой Народной Республики (экспорт).

Кроме того, законопроект предлагает увеличить ставку акцизного налога за вывоз подакцизной продукции, а именно сигарет с фильтром, за территорию Донецкой Народной Республики (экспорт) с 2 долларов США за 1000 штук до 3 долларов США за 1000 штук», – сказала Марина Жейнова.

Проект закона «О внесении изменений в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.