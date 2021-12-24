Увеличена сумма минимального размера оплаты труда

В пятницу, 24 декабря, в ходе пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты руда и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда».

Парламентарии постановили установить в Донецкой Народной Республике с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в размере 10 245 российских рублей в месяц.

Закон вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.