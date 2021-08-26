В Амвросиевке состоялась конференция «Россия – Донбасс: единство приоритетов»

В среду, 25 августа, в городе Амвросиевке состоялась конференция «Россия – Донбасс: единство приоритетов», в которой принял участие депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Юрий Леонов.

Конференция стала продолжением одноимённого форума, который состоялся 15 июля в городе Донецке, и была посвящена Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Юрий Леонов выступил с докладом, в котором отметил значимость выбора народа Донбасса в рамках голосования на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

«Необходимо продолжать работать и трудиться на благо наших жителей, чтобы будущие поколения по достоинству оценили наши старания», – отметил в своём обращении к жителям Амвросиевки парламентарий.

Всего в конференции приняло участие 100 человек, 57 из которых присоединились к сторонникам партии «Единая Россия».