В Аппарате Народного Совета прошли занятия по гражданской обороне

В среду, 23 июня, завершился двухдневный учебный курс по гражданской обороне, проводимый для сотрудников Аппарата Народного Совета.

Мероприятие организовано в целях повышения уровня знаний и умений сотрудников и их применения при возникновении опасности во время ведения боевых действий, а также при пожарах и иных чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Своими знаниями поделились сотрудники Государственной бюджетной образовательной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр ГО и ЧС Донецкой Народной Республики» (МЧС ДНР).

На занятиях рассмотрены вопросы нормативного правового регулирования в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Изучены основные правила пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях всех форм собственности, а также алгоритм действий при артобстрелах и обнаружении неразорвавшихся боеприпасов.

Помимо обширной теоретической базы вниманию слушателей были представлены фото- и видеоматериалы по теме занятий.

Занятия по гражданской обороне являются плановыми.