В Дебальцево прошёл митинг по случаю пятой годовщины освобождения города от вооружённых сил Украины

В среду, 19 февраля, в Дебальцево состоялся митинг «Донбасс на подвиг нас позвал», посвящённый пятилетию со дня освобождения города от ВФУ. Мероприятие посетили Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, представители министерств и ведомств ДНР, гости из Луганской Народной Республики, жители города.

Обращаясь к участникам митинга, Денис Пушилин подчеркнул, что совместная победа Донецкой и Луганской Народных Республик навсегда останется героической страницей истории Донбасса.

«Уважаемые друзья! В первую очередь хочу поздравить всех нас с пятой годовщиной победы Донецкой и Луганской Народных Республик над вооружёнными формированиями Украины и освобождением Дебальцево.

Для нас очень важно осознавать тот подвиг, благодаря которому всё получилось. Подвиг тех, кто взял в руки оружие. Ребят, которые шли, понимая, что численный перевес на стороне противника и, по всем канонам военной науки, шансов, увы, мало. Тем не менее стойкость, мужество и, конечно же, понимание, что это наша Родина, наша земля, наш дом, позволили победить и освободить город Дебальцево.

Считаю правильным и необходимым в честь пятой годовщины учредить медаль «За освобождение Дебальцево». Уверен, это будет надёжный хранитель исторической памяти для будущих поколений.

Мы обязаны помнить Чернухино-Дебальцевскую операцию, обязаны чтить героев – которых уже нет и тех, которые в строю, продолжают бой. Мы должны помнить тех мирных жителей, которые принимали участие в освобождении Дебальцево. И, конечно, тех, кто продолжает восстанавливать Дебальцево и делать всё возможное для развития этого города», – сказал Глава Республики.

В свою очередь Владимир Бидёвка отметил важность веры в победу и призвал чтить и помнить народный подвиг.

«Дебальцево – это история мужества, самоотверженности и победы. Подвиг, который совершили военнослужащие ДНР, защитив город от вооружённой агрессии ВФУ, напоминает нам о том, каким человек может быть храбрым в борьбе за правое дело, в защите своей Родины.

Уже пятый год Дебальцево живёт мирной и свободной жизнью, но этот мир дался непросто – ценой жизней мирного населения и военнослужащих, которые погибли от рук украинских фашистов.

Наша задача – чтить подвиг, передавая память о нём из поколения в поколение», – сказал спикер парламента.

Напомним, в 2014 году начались бои за Дебальцево. В июле вооружённые силы Украины начали наступление со стороны Артёмовска, стремясь блокировать сообщение между ДНР и ЛНР. 21 июля город перешёл под контроль украинских карателей. Бои за Дебальцево возобновились в феврале 2015 года. Армия Донецкой Народной Республики установила контроль над селом Логвиново, над трассой М-103 Артёмовск – Дебальцево и примыкающими к ней высотами. 18 февраля 2015 года город был освобождён.