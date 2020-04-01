В ДНР планируют запретить продажу снюсов и электронных систем доставки никотина несовершеннолетним

Во вторник, 31 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению предложений к проекту закона «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления никотина».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Данный законопроект предусматривает запрет продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, а также электронных систем доставки никотина. Участники расширенного заседания пришли к единому мнению о необходимости установления запрета на вовлечение несовершеннолетних в использование электронных систем доставки никотина и употребление бестабачной никотиносодержащей продукции. Оно может выражаться в покупке или передаче им таких систем, жидкости для этих систем и бестабачной никотиносодержащей продукции, а также предложениях или требованиях использовать электронные системы доставки никотина и бестабачную никотиносодержащую продукцию любым способом. Также проектом закона будет установлена обязанность продавца отказать покупателю в продаже таких товаров, если в отношении покупателя есть сомнения в достижении им восемнадцатилетнего возраста, а документ, удостоверяющий личность, не предоставлен.

В ходе заседания представители министерств и ведомств озвучили свои предложения к законопроекту, которые будут учтены при доработке проекта закона. Кроме того, запланировано проведение очередного совместного заседания Комитета, на котором будут проработаны меры ответственности за нарушение установленных требований», − сообщил парламентарий.

Председатель Комитета добавил, что проект закона разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.