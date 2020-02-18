В ДНР планируют запретить продажу снюсов и электронных систем доставки никотина несовершеннолетним

Во вторник, 18 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению предложений к проекту закона «О запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих изделий, электронных систем доставки никотина».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Александр Авдеев.

«Данный законопроект предусматривает запрет на территории ДНР продажи несовершеннолетним так называемых «инновационных никотиносодержащих продуктов», а именно: снюсов, никотиносодержащих леденцов, подушечек, нетабачных никотиновых пакетиков и других подобных изделий, а также электронных систем доставки никотина. Кроме того, проектом закона будет установлена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления никотина.

В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств озвучили свои предложения по законодательному урегулированию оборота никотиносодержащих изделий и электронных систем доставки никотина, которые будут учтены при доработке проекта закона. Кроме того, запланировано проведение совместного заседания с Комитетом по уголовному и административному законодательству, на котором будут проработаны меры ответственности за нарушение установленных требований», − сообщил парламентарий.

Александр Авдеев добавил, что проект закона разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.