В ДНР прошли масленичные гуляния (видео)

Депутаты Народного Совета ДНР приняли участие в ряде мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, которые состоялись в городах и районах Донецкой Народной Республики.

28 февраля в муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 151 города Донецка» прошли народные гуляния: ребята исполняли веснянки, водили хороводы, участвовали в конкурсах и соревнованиях. В качестве почетных гостей мероприятие посетили депутат Народного Совета Игорь Пашков и глава администрации города Моспино Михаил Меренков.

«Важно, чтобы молодое поколение не забывало русскую народную культуру. И отрадно, что в этой школе ежегодно проводятся подобные мероприятия», – отметил в комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий.

В этот же день в рамках социальной программы «Дети Республики» при поддержке депутата Народного Совета ДНР Александра Бондаренко состоялась экскурсия для детей Киевского района города Донецка и прифронтовых посёлков Каштанового, Яковлевки и Минерального Ясиноватского района в государственное учреждение культуры «Донецкий краеведческий музей». Также ребят ждала театрализованная программа «Сударыня Масленица», которая включала в себя традиционные игры, рассказ об истории праздника, угощение блинами.

Также Любомир Пушкин посетил празднование Масленицы в государственном общеобразовательном учреждении «Школа-интернат № 1 города Донецка» и передал руководству гуманитарную помощь и спортивный инвентарь.

«Очень важно уделять внимание сиротам и детям, лишённым родительской опеки. Мы стараемся как можно чаще приходить к ним в гости, чтобы поддержать», – сказал депутат в комментарии журналистам.

29 февраля Наталья Стрельчук совместно с главой Озеряновской сельской администрации Ларисой Бабатиной и представителями администрации Центрально-Городского района города Горловки посетила масленичные гуляния в Озеряновке. Праздник был подготовлен творческими коллективами Дворца культуры «Кочегарка». Гостей мероприятия ждали конкурсы, игры, песни, угощения, а детей порадовали сладкими подарками.

В этот же день Владимир Чекун, Василий Перцев и Леонид Присенко совместно с главой Макеевской городской администрации Сергеем Голощаповым и министром промышленности и торговли Эдуардом Арматовым поздравили жителей и гостей Макеевки с Масленицей. Народные гуляния прошли возле Донецкого республиканского академического театра юного зрителя.

Юлия Крюкова и Александр Ковтырин посетили праздник «Широкая Масленица» в городе Харцызске. Творческие коллективы Харцызского городского двора культуры подготовили представление, организовали ярмарку, также на мероприятии работала военно-полевая кухня.

1 марта в рамках программы «Дети Республики» Клавдия Кульбацкая и Мария Пирогова организовали поездку в зоопарк села Придорожного Старобешевского района для более чем 70 детей из городов Докучаевска и Харцызска, а также посёлка городского типа Александровки Петровского района города Донецка. Детей из прифронтовых районов, семей военнослужащих и многодетных семей кроме экскурсии по зоопарку ждали развлекательная программа, подготовленная аниматорами, и блины.

Тамер Абду принял участие в масленичных гуляниях, которые прошли на площади перед Ждановским городским центром культуры и досуга.

Наталья Стрельчук совместно с заместителем главы администрации Центрально-Городского района города Горловка Дмитрием Вальтером и главой Пантелеймоновской поселковой администрации Светланой Реутовой поздравила с Масленицей жителей посёлка Пантелеймоновки города Горловки. Концертную программу к празднику подготовили творческие коллективы Дворца культуры имени Н. Г. Чернышевского.

Максим Паршин и глава администрации города Шахтёрска Александр Шатов в качестве почётных гостей стали участниками народных гуляний, прошедших на площади перед муниципальным учреждением культуры «Шахтёрское городское культурно-досуговое объединение».

Юлия Крюкова и Александр Ковтырин посетили праздник для сотрудников Харцызского трубного завода, который прошёл в Харцызском городском дворце культуры. Для детей заводчан была организована развлекательная программа, в ходе которой каждый ребёнок получил сладкий подарок от общественного движения «Донецкая Республика».