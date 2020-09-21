В ДНР стартовала V Республиканская неделя безопасности дорожного движения

В понедельник, 21 сентября, на базе расширенного заседания Комитета Народного Совета по транспорту и связи состоялся круглый стол, посвящённый торжественному открытию V Республиканской недели безопасности дорожного движения.

В мероприятии приняли участие представители УГАИ МВД ДНР, Министерства транспорта, Министерства образования и науки, Министерства культуры, администрации города Донецка, Донецкой академии транспорта и Федерации автоспорта ДНР.

В беседе с прессой председатель Комитета Александр Бондаренко рассказал о важности систематического проведения ознакомительных мероприятий на тему БДД для жителей Республики.

«Сегодня в рамках расширенного заседания Комитета по инициативе Донецкой академии транспорта было принято решение дать старт неделе безопасности дорожного движения на территории Донецкой Народной Республики. В ходе проведения недели БДД будут задействованы все профильные ведомства и структуры. Сегодня мы рассмотрели и утвердили итоговый график проведения цикла мероприятий по информированию граждан о важности соблюдения правил дорожного движения. Также мы обсудили ряд законодательных инициатив от профильных министерств, которые в дальнейшем будем совместно прорабатывать.

С учётом постоянного роста количества транспортных средств на дорогах Республики очень важно систематически напоминать автомобилистам, пассажирам и пешеходам о нормах и правилах поведения как в транспорте, так и на дороге. На сегодняшний день мы видим довольно негативную тенденцию по количеству ДТП. Мы не можем оставаться в стороне в вопросах безопасности наших граждан, потому подобные мероприятия будут проводиться регулярно для улучшения знаний и предотвращения дорожно-транспортных происшествий», – сказал парламентарий.

Напомним, неделя безопасности дорожного движения – цикл мероприятий по информированию людей о правилах дорожного движения. Проходит в период с 21.09.2020 по 28.09.2020.