В ДНР установят ответственность за продажу несовершеннолетним снюсов и электронных систем доставки никотина

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжает работу над законопроектом «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина».

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«В настоящее время острым вопросом остаётся распространение и потребление, особенно среди детей и молодёжи, никотиносодержащих изделий и электронных систем доставки никотина. Употребление этих веществ приводит к тяжелейшим последствиям, обусловленным пагубным влиянием данной продукции на молодой организм. Формирование законодательства, позволяющего на государственном уровне установить запрет продажи несовершеннолетним никотиносодержащих изделий и электронных систем доставки никотина, остаётся актуальным.

Комитет ведёт работу в данном направлении. Так, по итогам доработки законопроекта были учтены замечания и предложения заинтересованных министерств и ведомств, отдельно акцентировано внимание на мерах ответственности за нарушение предусмотренных требований. Члены Комитета предложили установить на законодательном уровне административную ответственность за продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления данной продукции путем её покупки для них либо передачи им, предложения или требования использовать вышеуказанную продукцию любым способом. Ответственность будет выражаться в наложении штрафов на граждан, физических лиц – предпринимателей, должностных лиц. Работа над законопроектом продолжается, надеюсь, что в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение Народного Совета», − сообщил парламентарий.