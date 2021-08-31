В Докучаевске и Старобешево были проведены конференции «Россия – Донбасс: единство приоритетов»

В городе Докучаевске и посёлке городского типа Старобешево состоялись конференции «Россия – Донбасс: единство приоритетов». В мероприятиях приняли участие депутаты Народного Совета Елена Стяжкина, Александр Дяговец, Дмитрий Огилец.

Эти конференции являются продолжением форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов». Они посвящены вопросам интеграции Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией.

Елена Стяжкина выступила с докладом о Народной программе, с которой выходит на выборы в Государственную Думу Российской Федерации партия «Единая Россия». «В основе политики «Единой России» – интересы граждан, патриотизм и реальные дела, направленные на решение насущных проблем людей. Приоритет стратегии «Единой России» – достижение национальных целей развития, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его комфортной и безопасной жизни, для достойной работы, заработка и успешного ведения своего дела», – сказала в своём докладе Елена Стяжкина.

Также в конференциях приняли участие руководители городских администраций, общественные деятели, работники сфер культуры, науки, спорта.

Все участники отметили важность проводимых мероприятий для развития интеграционных процессов и привлечения наших жителей к политической повестке Российской Федерации.