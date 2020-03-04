В Докучаевске состоялся парад для одного ветерана (видео)

Сегодня, 4 марта, в Докучаевске в рамках Года Великой Победы и программы «Спасибо каждому ветерану» прошёл парад для ветерана Великой Отечественной войны Владимира Хлапова в день его рождения. Заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, депутаты Алексей Дорофев и Клавдия Кульбацкая поздравили ветерана с 97-летием.

Спасатели МЧС, военнослужащие, курсанты государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» торжественно промаршировали в сопровождении военного оркестра.

Ольга Макеева поздравила именинника с праздником, поблагодарив за его героизм и волю к победе. Она отметила, что ради нашей мирной жизни ему пришлось пройти трудный, насыщенный подвигами и событиями путь.

«Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная война не только в истории нашей страны, но и всего человечества. Она предопределила итоги Второй мировой войны и принесла всему миру Победу над нацизмом. За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив неимоверное мужество, стойкость и массовый героизм.

Спасибо, Владимир Николаевич! Мы равняемся на вас. Ваш пример вселяет в нас веру и надежду в возможность преодолеть нынешние трудности и прийти к победному миру. У вас молодые люди, будущие защитники, перенимают боевой дух, чувство ответственности, патриотизма и любви к своей Родине», – сказала вице-спикер парламента.

Алексей Дорофеев рассказал журналистам о сути мероприятии.

«Сегодня мы чествуем почётного жителя Докучаевска Владимира Хлапова, подполковника советской армии, который прошёл всю войну.

Мы должны пронести память о Великой Победе, тем более что враждебные нам силы стараются исковеркать, исказить нашу историю. Мы ни в коем случае не должны это допустить», – прокомментировал депутат.

Клавдия Кульбацкая в комментарии журналистам подчеркнула, что проявлять заботу о ветеранах необходимо не только по праздникам, но постоянно.

«В год 75-летия Великой Победы особо хочется, чтобы все наши ветераны почувствовали заботу. Но мы должны понимать, что внимание необходимо проявлять не только к памятным датам. Так должно быть каждый час, каждый день, каждый год», – акцентировала парламентарий.

Владимир Николаевич Хлапов родился 4 марта 1923 года в посёлке Войково Севского района Брянской области. С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях. Воевал на 3-м Белорусском фронте в составе 28-й армии, прошёл с боями Ростовскую, Сталинскую, Запорожскую, Николаевскую области, форсировал Днепр, освобождал Донбасс, участвовал в боях на Саур-Могиле. Окончание войны встретил в Чехословакии. 17 марта 1947 года Владимир Хлапов вернулся домой. В Донбасс переехал в 1970 году. За доблестную и отважную службу был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Фото: сайт общественного движения «Донецкая Республика»