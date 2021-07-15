В Донецке обсудили предоставление государственных и социальных услуг гражданам России, проживающим в Республике

Сегодня, 15 июля, в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М.М. Бровуна состоялся круглый стол на тему «Проблемы и перспективы предоставления государственных и социальных услуг гражданам Российской Федерации, проживающим в Донецкой Народной Республике».

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета, а также гости из Российской Федерации – депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, член Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров, заместитель председателя Костромской областной Думы, председатель комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Иван Богданов, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Кроме того, в круглом столе приняли участие советник Главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко, главы городов и районов Донецкой Народной Республики.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Приветствую участников и гостей круглого стола «Проблемы и перспективы предоставления государственных и социальных услуг гражданам Российской Федерации, проживающим в Донецкой Народной Республике».

С 24 апреля 2019 года в истории Донецкой Народной Республики началась новая эпоха: жители нашего государства благодаря подписанию указа Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным получили возможность стать гражданами Российской Федерации. Этим событием была заложена прочная основа глубокой интеграции Донбасса с Россией, которая открыла множество перспектив для жителей нашего региона и сыграла важнейшую роль в восстановлении в глобальном смысле гражданских прав народа Донбасса.

Говоря о новых возможностях, особое внимание хочу уделить актуальным на сегодняшний день вопросам – получению гражданами Российской Федерации, проживающими в Донбассе, страхового номера индивидуального лицевого счёта и регистрации на портале «Госуслуги». Стоит отметить, что получение СНИЛС и пользование порталом открывает доступ ко множеству услуг и, что самое главное, получению тех социальных гарантий, которые предназначены для всех граждан Российской Федерации.

Я с радостью говорю о том, что сегодня каждый гражданин Российской Федерации, проживающий в Республике, имеет возможность получить СНИЛС и подтвердить свою учётную запись на портале «Госуслуги» удалённо, благодаря как всестороннему содействию представителей власти Донецкой Народной Республики, так и усилиям наших российских коллег. Хочу сказать слова искренней благодарности депутатам Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от партии «Единая Россия», всем, кто вносит свой вклад в дело обеспечения гражданских и политических прав жителей Донбасса – граждан Российской Федерации.

Уважаемые друзья, важно, что сегодня в рамках данного круглого стола мы обсудим и ряд проблемных вопросов, которые, не будем отрицать, также имеют место. Уверен, что с вашей поддержкой Донецкая Народная Республика успешно их преодолеет, благодаря чему интеграция Республики с Российской Федерацией существенно усилится», – сказал спикер парламента.

В ходе круглого стола прозвучали доклады на темы паспортизации жителей ДНР в упрощённом порядке, доступности спектра российских государственных услуг для граждан России, проживающих в ДНР. Участники круглого стола обсудили механизм предоставления государственных и социальных услуг гражданам Российской Федерации и пути решения актуальных вопросов в этой сфере.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал пресс-службе Народного Совета о целях и значении круглого стола.

«Сегодняшний круглый стол посвящён обсуждению тех проблем, которые существуют на территории Донбасса у граждан Российской Федерации. И самое главное – сегодня мы обсуждали пути их решения.

Вопрос спектра государственных и социальных услуг, которые будут доступны гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, находится сегодня на стадии комплексного решения. В частности, гражданин, проживающий на территории Донбасса, получивший паспорт Российской Федерации, СНИЛС и зарегистрированный на сайте госуслуг, имеет право на получение пособий для ребёнка.

Кроме того, обсуждались вопросы получения материнского капитала, вопросы, связанные с медицинским обеспечением, и такие немаловажные для молодёжи, поступающей в учебные заведения, вопросы подачи документов. У абитуриентов появилась, например, возможность комплект необходимых документов отправлять по электронной почте в любой вуз Российской Федерации.

Самое главное – на сайте госуслуг в том числе и для жителей Донбасса будет размещена программа социально-экономического развития региона на ближайшие три года», – рассказал Виктор Водолацкий.

Больше фотографий на канале Народного Совета Донецкой Народной Республики в Telegram.