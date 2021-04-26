В Донецке обсудили проведение акции «Бессмертный полк» на День Победы

В субботу, 24 апреля, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева приняла участие в Республиканском съезде координаторов международной патриотической акции «Бессмертный полк», организованного Общественной организацией «Молодая Республика».

Также в мероприятии приняли участие начальник Управления внутренней политики Администрации Главы ДНР Артём Фомин, депутат Народного Совета, руководитель Общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров, координатор «Бессмертного полка» в ДНР Михаил Фролов. На съезде обсуждались вопросы организации шествий в текущем году.

В рамках мероприятия была представлена концепция проведения акции. В Донецке во главе процессии пройдут 3 группы по 100 человек. В первой из них воспитанники школы №4 – Кадетского корпуса имени Александра Захарченко пронесут фотографии героев ДНР. Во второй группе с портретами воинов-интернационалистов пройдут студенты Академии гражданской защиты МЧС ДНР. В третьей – участники Общественной организации «Военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия-Юнармия» пройдут с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Все желающие проследуют с портретами своих родственников в продолжении колонны.

Всего в этом году планируется задействовать по всей Республике более 1300 волонтёров для проведения акции «Бессмертный полк». Волонтёры помогают распространить информацию об акции, а также участвуют в организации самого шествия.

Ольга Макеева отметила важность мероприятия для воспитания подрастающего поколения в Республике:

«На мой взгляд, «Бессмертный полк» – самое знаковое событие двадцать первого века, объединившее все поколения и множество стран! И замечательно, что наша молодёжь чувствует необходимость и потребность личного участия в этом шествии человеческой памяти и берёт на себя вопросы его организации. День Победы для нас свят, и это сказано без преувеличения. Поэтому всё должно пройти достойно, красиво, масштабно. Приходите обязательно, друзья, берите детей и внуков!».