В Донецке обсудили вопросы реализации Закона ДНР «О вынужденных переселенцах»

Сегодня, 15 февраля, по инициативе Общественной палаты ДНР в столице Республики состоялись общественные слушания, посвящённые вопросам реализации Закона ДНР «О вынужденных переселенцах».

Участие в мероприятии приняли председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова, а также представители Общественной палаты, профильных министерств, администраций городов и районов ДНР.

Актуальность темы, вынесенной на обсуждение, в комментарии представителям СМИ отметила Юлия Крюкова.

«Закон о вынужденных переселенцах, принятый Народным Советом и вступавший в силу 31 июля 2020 года, очень важен, поскольку определяет статус вынужденных переселенцев, устанавливает социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов на территории Донецкой Народной Республики.

В настоящее время разрабатывается Порядок его реализации, который позволит урегулировать вопросы проживания в ДНР и социального обеспечения лиц, прибывших с территорий, подконтрольных государству Украина, а также, тех, чье жилье было разрушено вследствие боевых действий, военнослужащих и других категорий граждан.

В то же время, многие проблемы остаются актуальными. Поэтому сегодня, совместно с Общественной палатой мы проводим слушания, в ходе которых участники получат разъяснения по всем вопросам, касающимся реализации Закона», − рассказала парламентарий.

Юлия Крюкова подчеркнула, что при разработке закона было учтено мнение всех заинтересованных органов и самих вынужденных переселенцев.

«Мы и сейчас, работая в округах, оказываем всяческое содействие в решении проблем, с которыми сталкиваются перемещённые лица. К примеру, наиболее остро сегодня стоит вопрос, касающийся граждан, которые в результате военных действий остались без документов. Таких людей очень много. И сегодня мы постараемся предоставить исчерпывающие разъяснения по разрешению подобных ситуаций», − добавила председатель Комитета.

В ходе слушаний представитель Министерства труда и социальной политики ДНР сообщила, что Порядок реализации Закона в настоящее время находится на стадии согласования. Далее представители местных администраций получили возможность задать все интересующие вопросы, связанные с реализацией Закона «О вынужденных переселенцах».