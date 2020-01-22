В Донецке почтили память мирных жителей, погибших в результате обстрела со стороны ВФУ

В среду, 22 января, в Донецке прошел митинг-реквием в память о мирных жителях, погибших в результате обстрела микрорайона Боссе. Мероприятие посетили Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты, заместитель Председателя Правительства Татьяна Переверзева, представители министерств и ведомств, а также жители Республики.

Со вступительным словом к собравшимся обратился Глава Республики.

«Есть военные преступления, которые отличаются особой циничностью и безжалостностью. Сегодня день памяти об одном из них. Пять лет назад произошла ужасная трагедия и, увы, она была срежиссирована. Это дело рук обычных людей, которые когда-то жили с нами в одном государстве. Украинские диверсанты стреляли умышленно в то время, когда на остановке особенно оживленно, когда здесь много людей.

Знала ли об этом центральная власть? Увы, знала. Здесь нам не нужно испытывать никаких иллюзий. Народ Донбасса киевский режим, что старый, что новый, просто ненавидит. Мы им не нужны.

Мы обязаны помнить все преступления, которые совершены против народа Донбасса. Мы здесь собираемся каждый год, чтобы почтить память погибших мирных граждан. Чтобы поддержать тех, кто получил ранения, кто пострадал здесь. Мы должны осознавать, что это наша общая трагедия. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить подобного в будущем.

Нет таких слов, которыми можно бы было утешить родных и близких. Вечная память погибшим!» – сказал Денис Пушилин.

В свою очередь Владимир Бидёвка подчеркнул, что лучший способ почтить память погибших – не сворачивать с выбранного в 2014 году направления и приложить все усилия для установления скорейшего мира в Республике.

«Пять лет назад украинские военные преступники обстреляли троллейбус, убив и тяжело ранив мирных жителей. Это преступление нельзя оправдать ничем.

Говорят, что время лечит, но находясь здесь мы понимаем, что это далеко не так: слишком много мирных жителей погибли в этой войне, слишком много солдат сложили свои головы. Мы не имеем права о них забыть, они всегда должны оставаться в нашей памяти, мы всегда должны заботиться об их родственниках. И, конечно же, помня о них, мы не имеем права сворачивать с той дороги, на которую встали в 2014 году, а наша цель – это мир, правда, Россия.

Вечная память всем погибшим», – сказал спикер парламента.

В ходе мероприятия участники почтили память погибших мирных жителей минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.