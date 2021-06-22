В Донецке почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской минуты молчания

Сегодня, 22 июня, в столичном Парке славянской культуры у мемориала «Жертвам фашизма» состоялся митинг-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовали Глава ДНР Денис Пушилин, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, заместитель Председателя Правительства Татьяна Переверзева, депутаты, руководители министерств, ветераны Великой Отечественной войны, жители города.

В рамках Всероссийской минуты молчания в 12:15 по московскому времени участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, после чего возложили цветы к монументу «Жертвам фашизма».