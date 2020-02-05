В Донецке поздравили медицинского работника с 95-летним юбилеем

В понедельник, 3 февраля, в столичном Дворце спорта «Динамо» чествовали юбиляра – медсестру Марию Писаренко. Поздравить Марию Ивановну с 95-летием, пришли депутаты Народного Совета Александр Авдеев и Юрий Сивоконенко, медики и спортсмены.

Медсестра многие годы отдала спортивной медицине. С 95 днём рождения Марию Писаренко поздравил председатель Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Александр Авдеев.

«Мы с большим уважением поздравляем коллегу с юбилеем! Своим личным примером вы показываете нашему подрастающему поколению, что здоровый образ жизни – залог успеха во всем. Ваша любовь к жизни, стремление помогать людям и дарить им здоровье для многих ваших пациентов стали основой жизненной философии. Пусть эти принципы всегда будут с вами и передаются из поколения в поколение», – сказал парламентарий.

Юбиляра поздравили присутствующие на мероприятии гости, а также выпускники спортивной школы «Динамо». Юные спортсмены продемонстрировали имениннице и присутствующим гостям свои умения, выступив с показательной программой.