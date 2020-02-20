В Донецке поздравили работников профсоюзных организаций с профессиональным праздником

В четверг, 20 февраля, в столице Республики состоялся цикл торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню профсоюзного работника, а также к пятой годовщине со дня создания Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики. В мероприятиях приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и депутаты, представители министерств и ведомств Республики, а также гости из Луганской Народной Республики и Российской Федерации. Модератором мероприятия выступил председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин.

Выступая в ходе торжественной части мероприятия по случаю празднования пятой годовщины со дня создания Федерации профсоюзов, Владимир Бидёвка отметил исключительную важность профсоюзного движения в Донецкой Народной Республике.

«Уважаемые коллеги! Прежде всего, хочу вас поздравить с грядущим профессиональным праздником и с пятилетием со дня основания профсоюзного движения. Профсоюзы играют важную роль как в жизни общества, так и в процессе построения государства, потому что именно вы стоите на защите прав трудящегося человека.

Мне приятно, что профсоюзное движение и Народный Совет тесно сотрудничают, за что вам большое спасибо. Уверен, профсоюзное движение всегда будет надёжной опорой трудового человека и государства», – сказал спикер парламента.

Также Владимир Бидёвка акцентировал внимание участников мероприятия на распространяющихся в сети интернет фальшивых документах и призвал ответственно подходить к подобным ситуациям.

«Пользуясь случаем, хотел бы обсудить с вами вчерашнее происшествие. В сети Интернет появилось поддельное распоряжение Народного Совета о том, что якобы в эту пятницу состоится внеочередное пленарное заседание, на котором парламент будет сокращать тарифные ставки шахтёров.

Обращаю ваше внимание на то, что это наглая провокация. В пятницу состоится плановое пленарное заседание, на котором вопросы, связанные с уменьшением ставки, конечно же, подниматься не будут. Напомню вам, что уменьшение и увеличение тарифных ставок – не функция Народного Совета, мы не наделены подобными полномочиями.

Прошу донести эту информацию до трудовых коллективов уже сегодня. Также прошу не забывать, что мы живём в военное время, и информационная война – это значительная составляющая военного конфликта», – подчеркнул Председатель Народного Совета.

В ходе торжественной части мероприятия Владимир Бидёвка вручил профсоюзным лидерам благодарности Председателя Народного Совета ДНР за плодотворную деятельность по совершенствованию законодательства и развитию профсоюзного движения Донецкой Народной Республики, решение социально-экономических вопросов работников – членов профсоюзов, активную общественно-политическую деятельность, а также в связи с пятой годовщиной со дня создания Федерации профсоюзов.